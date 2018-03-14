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Новый Mercedes-Benz AMG GLS 63 снова появился на дорожных тестах с замаскированной передней частью
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Новый Mercedes-Benz AMG GLS 63 снова появился на дорожных тестах с замаскированной передней частью 

Car.ru 14 марта 2018
Фото: Car.ru
На холодных улицах Германии был замечен прототип Mercedes-Benz AMG GLS с маскировкой в виде сетки в передней части и это может означать только одно: за камуфляжем прячется грозная решетка Panamericana, предназначенная для самых горячих версий AMG.
Это заставляет нас думать, что прототип, о котором идет речь, относился к GLS 63. Особенно если учесть, что у него были большие колеса, поддерживаемые шикарными шинами. Да, у него не было типичных выхлопных наконечников AMG Quad, но но ведь это ранний прототип.
Еще одна подсказка, которая могла бы идентифицировать этот большой внедорожник — это выпуклые передние и задние крылья как часть более агрессивного кузова, предназначенного для ориентированной на производительность GLS.
Текущая версия Mercedes-Benz AMG GLS оснащена 5,5-литровым мотором в 577 л.с., но ее преемник может превзойти отметку в 600 «лошадей».
Инженеры из Аффальтербаха сумели извлечь колоссальные 630 л.с. из 4.0-литрового агрегата для нового GT 4-Door Coupe, но это не обязательно означает, что следующий GLS 63 будет обладать такой же мощностью.
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