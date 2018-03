Lamborghini выпустила велосипед Cervélo P5X

Lamborghini совместно с канадской фирмой Cervelo Cycles выпустила велосипед Cervélo P5X. Презентация новинки прошла на автосалоне в Женеве. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт Lamborghini.. @Lamborghini leaves its marque on the @cervelo P5x Italian supercar influence on striking time trial designhttps://t.co/eHpoYX3tsH pic.twitter.com/nTwQ2XbEbe

— Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) March 13, 2018

Велосипед окрашен в желтый цвет, на раму нанесен

Y-образный

рисунок. По данным издания тираж составит всего 25 экземпляров. Производители пока не сообщили официальную цену новинки, но по неподтвержденным данным стоимость одного велосипеда составит 20 тысяч долларов.

Компания Subaru опубликовала тизер нового кроссовера Forester, официальная презентация которого пройдет 28 марта на автосалоне в Нью‐Йорке.