Пятый месяц на петербургском авторынке удерживает первенство Hyundai Creta

Февральская статистика по петербургскому авторынку, собранная аналитиками «Автостата» говорит о том, что в указанном регионе в этот период россияне приобрели 7200 экземпляров автотехники (+18%).

Вот уже как 5-ый месяц на обсуждаемом авторынке держит лидерство корейский внедорожник Hyundai Creta. Такую машину приобрели 400 раз (+38%).

Во второй строке рейтинга — Volkswagen Polo (седан) с результатом 355 реализованных автомобилей (+6%).

Лидирующая на общероссийском авторынке автомодель KIA Rio у жителей северной столицы оказалась на третьем месте. Такой автомобиль стал выбором местных автолюбителей 315 раз (-5%).

Четвертый результат у также бывшего лидера продаж — Hyundai Solaris. Его показатели 313 автомобилей (-18%). Volkswagen Tiguan замкнул пятерку. Таких машин было продано 220 экземпляров (+25%).

К обсуждаемой февральской десятке петербургского авторынка примкнули автомодели:Mitsubishi Outlander (184 экз. +24%), Skoda Rapid (182 экз. +5%) Renault Duster (178 экз. +15%), LADA Largus (163 экз. +75%), а также Renault Kaptur (153 экз. -6%).