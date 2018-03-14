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Пятый месяц на петербургском авторынке удерживает первенство Hyundai Creta
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Пятый месяц на петербургском авторынке удерживает первенство Hyundai Creta 

Car.ru 14 марта 2018
Фото: Car.ru
Февральская статистика по петербургскому авторынку, собранная аналитиками «Автостата» говорит о том, что в указанном регионе в этот период россияне приобрели 7200 экземпляров автотехники (+18%).
Вот уже как 5-ый месяц на обсуждаемом авторынке держит лидерство корейский внедорожник Hyundai Creta. Такую машину приобрели 400 раз (+38%).
Во второй строке рейтинга — Volkswagen Polo (седан) с результатом 355 реализованных автомобилей (+6%).
Лидирующая на общероссийском авторынке автомодель KIA Rio у жителей северной столицы оказалась на третьем месте. Такой автомобиль стал выбором местных автолюбителей 315 раз (-5%).
Четвертый результат у также бывшего лидера продаж — Hyundai Solaris. Его показатели 313 автомобилей (-18%). Volkswagen Tiguan замкнул пятерку. Таких машин было продано 220 экземпляров (+25%).
К обсуждаемой февральской десятке петербургского авторынка примкнули автомодели:Mitsubishi Outlander (184 экз. +24%), Skoda Rapid (182 экз. +5%) Renault Duster (178 экз. +15%), LADA Largus (163 экз. +75%), а также Renault Kaptur (153 экз. -6%).
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