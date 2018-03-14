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Lamborghini продал 10-тысячный Huracan
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Lamborghini продал 10-тысячный Huracan 

«Автостат Инфо» 14 марта 2018
Lamborghini продал 10-тысячный Huracan Компания Lamborghini отмечает важное для своей истории событие. Итальянский автопроизводитель продал недавно 10-тысячный гиперкар Lamborghini Huracan.
Таким образом, Lamborghini Huracan, который впервые вышел на рынок в 2014 году, стал второй самой продаваемой моделью марки.
Напомним, что по результатам 2017 года Lamborghini продал на мировом рынке 3815 автомобилей, большая доля которых были автомобилями Lamborghini Huracan. Этой модели пока не удается перебить рекорд Lamborghini Gallardo, продажи которого превысили 14 000 ед. Справедливости ради стоит отметить, что Gallardo присутствует на мировом рынке дольше, чем Huracan. Добавим, что разработчики Lamborghini работают сейчас над Huracan нового поколения. Стало известно, что эта новинка, как и прежде, будет оснащаться двигателем V10, и будет представлена в продажи в моно— и в полноприводной версиях.
В России за 2017 год покупатели приобрели 28 автомобилей Lamborghini. Это на 27% больше продаж за весь 2016 год, когда объем реализации этой марки составил 22 авто.
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