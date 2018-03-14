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Suzuki представил лимитированную версию кроссовера Ignis
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Suzuki представил лимитированную версию кроссовера Ignis 

Car.ru 14 марта 2018
Фото: Car.ru
Автохолдинг Suzuki расширил линейку модификаций паркетника Ignis, которая разработана специально для рынка Италии.
Специальную версию кроссовер Ginza (это название фешенебельного района Токио, где расположены бутики известнейших брендов и модные рестораны) выпустят лимитированным тиражом — 100 штук.
Особый Ignis Ginza сможет похвастаться белоснежным кузовом, черными легкосплавными «катками» на 16 дюймов и клетчатым рисунком на корпусах наружных зеркал и на обивке кресел.
В моторном отсеке нового автомобиля будет располагаться гибридная установка SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), в которую входит 1,2 литровый движок Dualjet с отдачей 90 л.с., литий-ионная батарея и стартер-генератор. Сочетаться с установкой будет 5-скоростная механическая трансмиссия. Система привода может быть и передней, и полной.
Начальная цена особого переднеприводного кросса будет начинаться от 18 950 евро (1,3 млн руб.), а полноприводная версия будет предлагаться от 20 450 евро (1,4 млн руб.)
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