Suzuki представил лимитированную версию кроссовера Ignis 

Автохолдинг Suzuki расширил линейку модификаций паркетника Ignis, которая разработана специально для рынка Италии.
Специальную версию кроссовер Ginza (это название фешенебельного района Токио, где расположены бутики известнейших брендов и модные рестораны) выпустят лимитированным тиражом — 100 штук.
Особый Ignis Ginza сможет похвастаться белоснежным кузовом, черными легкосплавными «катками» на 16 дюймов и клетчатым рисунком на корпусах наружных зеркал и на обивке кресел.
В моторном отсеке нового автомобиля будет располагаться гибридная установка SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), в которую входит 1,2 литровый движок Dualjet с отдачей 90 л.с., литий-ионная батарея и стартер-генератор. Сочетаться с установкой будет 5-скоростная механическая трансмиссия. Система привода может быть и передней, и полной.
Начальная цена особого переднеприводного кросса будет начинаться от 18 950 евро (1,3 млн руб.), а полноприводная версия будет предлагаться от 20 450 евро (1,4 млн руб.)