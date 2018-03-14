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«АвтоВАЗ» сделает новую «Ниву» похожей на старую
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«АвтоВАЗ» сделает новую «Ниву» похожей на старую 

Motor.ru 14 марта 2018
Фото: Motor.ru
«АвтоВАЗ» намерен сохранить основные стилистические элементы Lada 4x4 при разработке дизайна машины следующего поколения. Об этом со ссылкой на директора по дизайну марки Стива Маттина сообщает информационное агентство RNS.
По словам Маттина, очень важно сохранить преемственность поколений и сделать новую машину узнаваемой. При этом он уверяет, что Lada 4x4 не будет похожа на Renault Duster — ранее сообщалось, что новую «Ниву» построят на модернизированной платформе французского кроссовера. Сейчас компания находится на стадии выбора новой шасси для легендарного внедорожника. Рассматриваются варианты с продольным и поперечным расположением двигателя.
Сборку внедорожника нового поколения наладят на заводе марки в Ижевске. Это позволит, в том числе, гибко менять цветовую гамму, так как в компании намерены пересмотреть текущую палитру окрасок кузова. В конце февраля текущего года появилась информация о том, что новую «Ниву» начнут собирать в Бразилии с 2021 года. Машину будут комплектовать механической или автоматической трансмиссией.
До 2026 года «АвтоВАЗ» планирует представить 12 новых моделей. Также компания выпустит одиннадцать обновленных версий моделей текущей линейки.
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