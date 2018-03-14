Hyundai продолжает тестировать i30 N Fastback

Благодаря своей универсальности Hyundai i30 N сумел завоевать должное внимание со стороны клиентов, и в связи с этим южнокорейский производитель решил предложить еще несколько вариантов. Первым из них стал i30 N в новом кузове.

Дабы оценить видимые различия между i30 N Fastback и традиционной моделью Hyundai i30 N, достаточно рассмотреть изображения, представленные фотографами известного онлайн-портала Carscoops, на которых автомобиль проходит очередные испытания в Скандинавии. По большей части основные изменения стиля замечены на задних пассажирских дверях, поскольку крыша и заднее стекло делают транспортное средство более похожим на седан, в то время как передняя часть остается практически идентичной хэтчбеку. Что касается технического наполнения, под капотом Hyundai i30 N Fastback располагается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, предлагающийся в нескольких мощностях, одна из которых обеспечивает 246 лошадиных сил. Как и стандартная версия, машина будет использовать шестиступенчатую механическую коробку передач и сможет ускоряться от нуля до 100 км/ч примерно за шесть секунд.