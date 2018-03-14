Самые ожидаемые новинки автосалона в Нью-Йорке 2018 года

Не успел завершиться Международный автосалон в Женеве-2018, а многие специализированные издания и простые автолюбители начинают смотреть в сторону следующего крупного мотор-шоу календаря — Нью-Йоркского автошоу 2018 года, которое откроет свои двери в конце марта.

Понятное дело, что на автосалоне в Нью-Йорке-2018 будет значительно меньшее количество премьер. Но, несмотря на это, в «Большом Яблоке» будет на что посмотреть. Как сообщили организаторы выставки, в рамках грядущего автосалона дебютирует порядка 60 новинок (включая мировые и североамериканские премьеры).

Мы, со своей стороны, предлагаем вашему вниманию обзор «самые ожидаемые новинки автосалона в Нью-Йорке 2018 года». В настоящий момент организаторы выставки официально объявили, что в рамках выставки дебютирует такие модели, как Audi A6, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-Pace, Lexus UX, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, Range Rover SV Coupe, Rimac C_Two и Volvo V60.

Однако Нью-Йоркский автосалон 2018 года (NYIAS-2018) станет местом мировых премьер нескольких моделей, которые интересны далеко не только североамериканской публике. Итак, давайте разбираться.

Acura RDX Японская премиальная марка уже официально анонсировала премьеру внедорожника Acura RDX нового поколения. Мало того, производитель опубликовал первое официальное изображение машины. Известно, что модель построена по мотивам одноимённого прототипа. Помимо полностью пересмотренного дизайна экстерьера и интерьера, автомобиль получит новый двигатель, новую трансмиссию и продвинутые технологии.

Cadillac XT4 Как и японцы, американцы уже официально объявили, что совершенно новый компактный внедорожник Cadillac XT4 будет публично представлен на автосалоне в Нью-Йорке-2018. Самый доступный кроссовер премиального бренда, ориентировочно, будет оснащён 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором мощностью 275 лошадиных сил. В дальнейшем у модели появится гибридная модификация.

Nissan Altima

Премьера седана Nissan Altima нового поколения также уже официально анонсирована на Нью-Йоркский автосалон 2018 года. Ранее японская марка опубликовала первый официальный скетч автомобиля, который будет построен по мотивам концепта V-Motion 2.0 Concept. Судя по эскизу, автомобиль получил значительно более агрессивный внешний вид. Какие силовые агрегаты получит машина, пока неясно.

KIA K900

Международный автосалон в Нью-Йорке 2018 (NYIAS-2018) года станет местом североамериканской премьеры флагманского седана KIA K900 нового поколения. Но, в других странах планеты этот автомобиль, как известно, доступен под названием KIA K9 и KIA Quoris. Поэтому можно утверждать, что презентация этой 4-дверной модели очень важна не только для Америки.

Subaru Forester

Японский бренд Subaru представит на автосалоне в Нью-Йорке-2018 компактный внедорожник Forester нового поколения. По предварительным данным, «Лесник» построен на совершенно новой «тележке» SGP (Subaru Global Platform). Также ожидается, что популярный автомобиль получит новые силовые агрегаты.

Toyota RAV4

Одна из самых ожидаемых новинок автосалона в Нью-Йорке 2018 года — это компактный внедорожник Toyota RAV4 нового, пятого по счёту поколения. Автомобиль построен на совершенно новой платформе, а в оформление его дизайна, как ожидается, будет использовано множество стилистических решений прототипа Toyota FT-AC Concept.

Добавим. В настоящее время многие производители, скорее всего, ещё держат в секрете свои новые модели для автосалона в Нью-Йорке-2018. Вы же можете следить за поступающими новостями в специальном разделе. Мало того, напомним, что в Нью-Йорке мы узнаем победителя «Всемирный автомобиль года 2018» (2018 World Car Of The Year): за главный приз престижнейшего конкурса претендуют модели Mazda CX-5, Range Rover Velar и Volvo XC60.