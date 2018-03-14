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Выпуск внедорожника Mercedes-AMG пока остается под сомнением
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Выпуск внедорожника Mercedes-AMG пока остается под сомнением 

Auto.Today 14 марта 2018
Фото: Auto.Today
Немецкое подразделение Mercedes-AMG, принадлежащее Mercedes-Benz, по большей части специализируется на тюнинге автомобилей, дорабатывает двигатели и только иногда выпускает собственные модели. Поэтому не стоит ожидать, что в ближайшем будущем бренд продемонстрирует новый внедорожник, тем более с использованием автономных технологий.
По словам генерального директора марки Тобиаса Моерса, AMG пока не может удовлетворить спрос на новые модели внедорожников, поскольку в настоящее время компания «настолько загружена и все еще расширяется». Также Моерс подчеркнул, что в связи с ведением общего бизнеса существуют некоторые обязательства и ответственность. Напоминаем, на прошлой неделе в рамках Женевского автосалона Mercedes-AMG представил новый четырехдверный автомобиль AMG GT 4-Door, который стал третьей специализированной моделью AMG. Ожидается, что вскоре компания представит еще больше высокопроизводительных версий транспортных средств, разрабатываемых Mercedes-Benz.
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