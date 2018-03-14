Какой будет новая Lada 4x4: дизайнер АвтоВАЗа раскрыл подробности

«Очень важно иметь некие связующие элементы, которые роднят машину с автомобилем прошлого поколения, — заявил он в разговоре с RNS. — Есть некие запоминающиеся специфические элементы 4x4. В будущем постараемся сделать так, чтобы они были узнаваемы и в новой модели». При этом он подчеркнул, что следующее поколение внедорожника не будет похоже на Renault Duster

Говоря о ближайших планах АвтоВАЗа , Маттин отметил, что компания планирует изменить цветовую палитру тех моделей, которые плохо продаются. Кроме того, он анонсировал премьеру «новинок» на Московском автосалоне в августе, в том числе моделей в новых цветах. «Каждый раз, когда мы представляем новый продукт — один цвет кузова всегда новый», — добавил Маттин.

Отвечая на вопрос о сроках появления новой Lada 4x4, дизайнер АвтоВАЗа заявил, что «это дело не ближайшего времени». «Пока мы находимся на стадии выбора платформы с продольным или поперечным двигателем», — сообщили в пресс-службе производителя.

Ранее, напомним, иностранные журналисты заявили, что производство следующей генерации Lada 4x4 будет налажено в Бразилии в 2021 году. По их данным, в основу автомобиля ляжет платформа Renault Duster.