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Какой будет новая Lada 4x4: дизайнер АвтоВАЗа раскрыл подробности
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Какой будет новая Lada 4x4: дизайнер АвтоВАЗа раскрыл подробности 

Авторамблер 14 марта 2018
Фото: Авторамблер
«Очень важно иметь некие связующие элементы, которые роднят машину с автомобилем прошлого поколения, — заявил он в разговоре с RNS. — Есть некие запоминающиеся специфические элементы 4x4. В будущем постараемся сделать так, чтобы они были узнаваемы и в новой модели». При этом он подчеркнул, что следующее поколение внедорожника не будет похоже на Renault Duster.
Говоря о ближайших планах АвтоВАЗа, Маттин отметил, что компания планирует изменить цветовую палитру тех моделей, которые плохо продаются. Кроме того, он анонсировал премьеру «новинок» на Московском автосалоне в августе, в том числе моделей в новых цветах. «Каждый раз, когда мы представляем новый продукт — один цвет кузова всегда новый», — добавил Маттин.
Отвечая на вопрос о сроках появления новой Lada 4x4, дизайнер АвтоВАЗа заявил, что «это дело не ближайшего времени». «Пока мы находимся на стадии выбора платформы с продольным или поперечным двигателем», — сообщили в пресс-службе производителя.
Ранее, напомним, иностранные журналисты заявили, что производство следующей генерации Lada 4x4 будет налажено в Бразилии в 2021 году. По их данным, в основу автомобиля ляжет платформа Renault Duster.
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