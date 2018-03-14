Зачем VW начал вешать шильдик на модели JAC

В ожидании запуска государственной программы «электрических квот» производители, наладившие сборку в Китае, спешно договариваются с местными компаниями о совместном выпуске «электричек». Volkswagen, который до 2025 года обязуется запустить не менее 80 электрических модификаций, старается выполнить программу не только предлагая оригинальные разработки. Менеджеры фирмы не брезгуют и бейдж-инжинирингом. И ладно бы, если речь шла о перевешивании шильдиков внутри модельных линеек собственных брендов. Чтобы выполнить будущие нормы по продаже электромобилей в КНР, менеджеры VW вынуждены идти на крайние меры — брать готовые китайские «электрички» и вешать на них свои шильдики.

Впрочем, в данном случае речь идёт не об имени «Volkswagen», а о новом названии SOL, которое немцы зарезервировали после того, как им было отказано в регистрации на местном рынке бренда «Seat». Первым электромобилем SOL стал перелицованный JAC iEV7S, который уже вовсю продаётся. Впрочем, дизайнеры не обошлись перевешиванием шильдиков. У SOL оригинальные бамперы, фары, задние фонари и крышка багажника. В остальном экстерьер взят от материнской модели, так что ничего удивительного в том, что и габариты и колёсная база (2490 мм) у машин одинаковая.

По технике SOL пока данных нет, за исключением самых общих: максимальная скорость — 130 км/ч, мощность электромотора — 114 л.с. и 270 Нм. К слову, сам двигатель поставляет Doit — китайская компания, набившая руку на промышленных роботах и автоматизированных линиях.

Высоковольтная аккумуляторная батарея имеет относительно небольшую ёмкость — 39 кВт-ч, однако в смешанном цикле JAC iEV7S проезжает 280 км, а при постоянной скорости — и вовсе 350 км. Интересно, что таких дальнобойных электромобилей ещё нет у самого «Фольксвагена». Скажем, e-Golf, новую версию которого недавно начали продавать в КНР, предлагает пробег в 255 км. Интересно, что JAC iEV7S — это весьма прогрессивный аппарат. Скажем, и электромотор и литиево-ионная АКБ у него имеют систему жидкостной терморегуляции. Цена же, которая у SOL будет близка к «китайской», составляет 207 100 юаней, а с учётом всех скидок уменьшается почти вдвое — 119 500 юаней, что в долларовом эквиваленте составляет около $18,4 тыс.