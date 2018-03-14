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«Петровский автоцентр» займет автосалон группы Genser на Варшавском шоссе
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«Петровский автоцентр» займет автосалон группы Genser на Варшавском шоссе 

Rambler News Service 14 марта 2018
Официальный дилер Renault «Петровский автоцентр» откроет новый автосалон французской марки в здании дилерского центра группы Genser на Варшавском шоссе в Москве, сообщил RNS официальный представитель «Петровского автоцентра».
Техническое открытие автосалона на Варшавском шоссе, д.150 запланировано на 15 марта, а официально автоцентр начнет работу в конце марта. Автоцентр Renault «Петровского автоцентра» на Варшавском шоссе, д.56 прекратит работу 15 марта.
«Петровский автоцентр» продает и обслуживает легковые и легкие коммерческие автомобили Renault в 3 автоцентрах в Москве и 3 автосалонах в Санкт-Петербурге. Кроме того, в Санкт-Петербурге работает шинный и сервисный центр компании.
Ранее официальный представитель Renault в России сообщил RNS, что действие дилерского договора с Genser завершилось осенью 2017 года. Основные кредиторы группы, среди которых ВТБ, МКБ и «Российский капитал» заявили о намерениях подать иски о банкротстве компаний группы Genser.
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