«Петровский автоцентр» займет автосалон группы Genser на Варшавском шоссе

Официальный дилер Renault «Петровский автоцентр» откроет новый автосалон французской марки в здании дилерского центра группы Genser на Варшавском шоссе в Москве, сообщил RNS официальный представитель «Петровского автоцентра».

Техническое открытие автосалона на Варшавском шоссе, д.150 запланировано на 15 марта, а официально автоцентр начнет работу в конце марта. Автоцентр Renault «Петровского автоцентра» на Варшавском шоссе, д.56 прекратит работу 15 марта.

«Петровский автоцентр» продает и обслуживает легковые и легкие коммерческие автомобили Renault в 3 автоцентрах в Москве и 3 автосалонах в Санкт-Петербурге. Кроме того, в Санкт-Петербурге работает шинный и сервисный центр компании.