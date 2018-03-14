Следующий Toyota GR86 нуждается в новой платформе 

Один из очень важных моментов, интересующих клиентов японской компании, когда же Toyota GR86 получит больше мощности. В ответ на это главный инженер по разработке GR86 и Supra Тетсуя Тада отмечает, что нынешнее поколение не станет обладателем увеличенной производительности.
«Когда мы запустили GR86, я получил буквально миллионы вопросов со всего мира: Когда вы запускаете турбо-версию?» — сказал Тада в рамках интервью на Женевском автосалоне и добавил, что улучшенный вариант автомобиля не появится. «Мне нравятся турбо-версии, однако если мы придумаем такой вариант GR86 и увеличим мощность, это приведет к необходимости полностью менять основу», дабы реализовать автомобиль, который действительно придется по вкусу представителю Toyota. Иными словами, речь идет не о простых изменениях или незначительной модернизации деталей двигателя, а об создании совершенно новой платформы. Поэтому тем, кто действительно заинтересован в увеличении мощности Toyota GR86 и Subaru BRZ, придется еще немного подождать, поскольку компания в ближайшем будущем планирует предложить новое поколение автомобилей.