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BMW кардинально обновляет линейку моделей с передними ведущими колёсами
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BMW кардинально обновляет линейку моделей с передними ведущими колёсами 

Автомобили 14 марта 2018
Фото: Автомобили
Казалось бы, только недавно BMW запустила переднеприводные модели на тележке UKL, последняя версия которой была разработана для третьего поколения возрожденных автомобилей Mini, однако вот уже грядёт новая платформа. Напомним, что на UKL спроектированы «китайская копейка» — BMW 1 Sedan, вставшая на конвейер завода в Поднебесной в январе 2017 года, европейские «вагоны» второй серии — BMW 2 Active Tourer и BMW 2 Gran Tourer и, кроссовер X1, получивший UKL последним. Само собой, следующее поколение и этих вагончиков, и «копейки» (уже в европейской версии), и кроссовера, будут проектировать на FAAR.
Зачем вообще понадобилась эта архитектура? Очень просто — в ней уже заложены как возможности по гибридизации модели, так и выпуска на её базе в чистом виде электрической модели. Между тем, помимо уже известных моделей с передними ведущими колёсами, будут ещё и сюрпризы. К примеру, BMW 1 Gran Turismo. Казалось бы, возможно ли реализовать такую идеологию в нынешнем компактном классе? Посмотрим, вполне возможно, что тележка FAAR имеет некоторые возможности по вариабельности размеров, поэтому не исключено что эта модель будет относиться уже к размерному классу D. Если так случится, значит, недалёк тот день, когда и «трёшка» перейдёт на передний привод. Очевидно, этот момент уже не за горами.
Ещё одной новинкой станет электрическая модель BMW iX1, которую по данным британского издания Autocar, выпустят лишь к 2022 году, и которая заменит первопроходца i3.
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