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Zotye вывел на рынок премиальную версию внедорожника T700
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Zotye вывел на рынок премиальную версию внедорожника T700 

Car.ru 14 марта 2018
Фото: Car.ru
Автоконцерн Zotye объявил о начале продаж особого премиального варианта флагманского вседорожника T700.
Специальный Zotye T700 будет предлагаться только в красном или белом цвете кузова. В салоне особого автомобиля появилась светло-серая обивка из перфорированной кожи, а на сиденьях — графические логотипы серии. Плюс к этому, автомобиль наградили 18-дюймовыми колёсными дисками и светодиодной подсветкой места посадки-высадки.
Производитель оценил новую роскошную модификацию автомобиля в 139 800 юаней (1,25 млн рублей).
Оснащается новый паркетник турбированным двигателем объемом 1,8 литра, который вырабатывает 177 л.с. Сочетается с ним роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями на 6 ступеней. Система привода только на переднюю ось.
Оснащаться лимитированный Zotye T700 будет виртуальной панелью приборов, круиз-контролем, мультимедийным комплексом с увеличенным сенсорным дисплеем, камерой кругового обзора и мн. др.
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