Zotye вывел на рынок премиальную версию внедорожника T700

Автоконцерн Zotye объявил о начале продаж особого премиального варианта флагманского вседорожника T700.

Специальный Zotye T700 будет предлагаться только в красном или белом цвете кузова. В салоне особого автомобиля появилась светло-серая обивка из перфорированной кожи, а на сиденьях — графические логотипы серии. Плюс к этому, автомобиль наградили 18-дюймовыми колёсными дисками и светодиодной подсветкой места посадки-высадки.

Производитель оценил новую роскошную модификацию автомобиля в 139 800 юаней (1,25 млн рублей).

Оснащается новый паркетник турбированным двигателем объемом 1,8 литра, который вырабатывает 177 л.с. Сочетается с ним роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями на 6 ступеней. Система привода только на переднюю ось.

Оснащаться лимитированный Zotye T700 будет виртуальной панелью приборов, круиз-контролем, мультимедийным комплексом с увеличенным сенсорным дисплеем, камерой кругового обзора и мн. др.