Mazda доказала, что бензиновые машины экологичнее электромобилей

В следующем году японская компания готовится запустить новый двигатель SkyActiv-X, который, по текущим сообщениям, станет достаточно экономичным и еще более экологическим.

Представители Mazda подчеркивают, что электрические автомобили имеют нулевой уровень выбросов, поскольку не учитываются вредные вещества, которые создаются при производстве электроэнергии для таких транспортных средств. Иными словами, электрические варианты нельзя назвать полностью экологическими, ведь при текущих измерениях внимание уделяется только тем выбросам, что производятся непосредственно при движении машины. Правда, чтобы получить достоверные показатели необходимо использовать другой метод измерений Well-to-Wheel, который учитывает оставшиеся факторы. Согласно расчетам Mazda, электромобиль среднего размера требует 20 кВтч электроэнергии на 100 км (62 мили), а уголь, необходимый для производства такой электроэнергии, показывает, что модель имеет выбросы порядка 200 г/км. Компания говорит, что такие показатели значительно превышают выбросы автомобилей, работающих на бензине (156 г/км) или газе (100 г/км).

Mazda продолжает утверждать, что, используя расчеты Well-to-Wheel, электромобили имеют средний уровень выбросов 128 г/км — в зависимости от того, как генерируется электричество. В связи с этим, японский производитель располагает огромные надежды, что предстоящий двигатель SkyActiv-X сможет показать значительно уменьшенный уровень выбросов.