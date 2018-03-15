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Foton Tunland получил вторую модернизацию
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Foton Tunland получил вторую модернизацию 

Daily-Motor 15 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Китайский автопроизводитель решил второй раз за год провести усовершенствование своего популярного пикапа модели Foton Tunland.
Впервые эта машина была представлена семь лет назад, в нашу же страну пикапы попали только три года назад. Среди россиян Foton Tunland не пользуется большим спросом. В прошлом году было зарегистрировано всего сорок четыре продажи этой модели, однако, модель всё равно не уходит с рынка.
В Китае уже доступен пикап с обновлённым интерьером и оригинальной развлекательной системой. Дизайн салона стал ещё более стильным и современным, изменилось размещение приборов на панели, а система климат-контроля получила миниатюрный дисплей. Сроки выхода обновлённого автомобиля на отечественный рынок пока держатся в тайне.
Очередное обновление затронуло экстерьер машины. Радиаторная решётка получила больший размер, а вот головная оптика стала заметно меньше. Расширители колёсных арок теперь окрашены в чёрный. Более того, появилась удлинённая почти на тридцать сантиметров версия пикапа. Все технические характеристики машины остались прежними.
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