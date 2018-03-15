Главные автомобильные новинки этой весны 

Volvo XC40 Наш обзор мы начнем не в соответствие с алфавитной «иерархией», то есть, с литеры A, а с конца, выдвинув вперед новейший кроссовер Volvo XC40, построенный на модульной платформе CMA, которую в перспективе получат и другие «сороковки». Во-первых, паркетник удостоился титула European car of the Year и, во-вторых, шведы выведут его на отечественный рынок уже скоро! Рублевые цены огласят в марте, а первые машины появятся в мае. Гамма двигателей включает в себя наддувные «тройки» объемом 1,5 л, а также версию T5 с 2,0-литровым четырехцилиндровым агрегатом мощностью 247 л.с. и модификацией D4 на тяжелом топливе, развивающей 190 л.с. Последние две оснащаются безальтернативным полным приводом. Volkswagen Teramont Наконец-то до России добрался большой кроссовер Volkswagen Teramont с поперечным расположением силового агрегата, муфтой отбора тяги на заднюю ось и не имеющий ничего общего с Touareg, который несет в себе шасси с продольной компоновкой двигателя и коробки передач, а также имеющий межосевой дифференциал. Автомобиль запаздывает — первоначально его вообще хотели привезти до конца прошлого года, но прием заказов стартовал лишь 12 марта. Начальный ценник ниже, чем у конкурентов в лице Toyota Highlander, Mazda CX-9 и Ford Explorer. Базовый Teramont с 220-сильной «турбочетверкой», восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом, светодиодной головной оптикой, электроприводом сидений и трехзонным климат-контролем оценен в 2 799 тыс. рублей. Также есть версия с 3,6-литровым бензиновым двигателем VR6 мощностью 280 л.с. минимум за 3 199 тыс. рублей. Mazda CX-9 Конкуренцию Teramont составит Mazda CX-9, производство которой стартовало 19 февраля на мощностях завода Sollers во Владивостоке. Большой паркетник в России знаком и дальневосточные варианты не будут отличаться от ввезенных из Японии. Первые «российские» Mazda появятся на рынке в мае. Напомним, что CX-9 с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 231 л.с. и шестиступенчатым автоматом стоит от 2 890 тыс. рублей. Audi A8 Стартовал прием заказов на нашумевший A8 нового поколения. Полноразмерный седан Audi, заставляющий предшественника казаться архаикой, у нас доступен лишь с 3,0-литровым наддувным V6 мощностью 340 л.с. с восьмиступенчатым автоматом, полноприводной трансмиссией, стартер-генератором и 48-вольтовой батареей. Версия несет обозначение 55 TFSI и стоит от 5 935 тыс. рублей за вариант со стандартной колесной базой (между осями 2998 мм) и от 6 715 тыс. рублей за A8 L с 3128-миллиметровой колесной базой. Живые седаны появятся у нас в апреле. Новый Mercedes Gelandewagen Новый Mercedes-Benz G-Class только дебютировал в Женеве, а прием заказов уже стартовал. В России он будет стоить минимум 8 950 тыс. рублей — это стартовый прайс G500 с 4,0-литровой «битурбовосьмеркой» мощностью 422 л.с. и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Mercedes X-Class Если от «гелика» априори ждешь ценовую астрономию, то стоимость пикапа Mercedes-Benz X-Class «слегка» шокирует. «Двоюрдный брат» Nissan NP300 Navara начинается от 2 899 тыс. рублей! И это прайс не за люксовый трак, а за версию X 220 d (163-сильный ниссановский дизель объемом 2,3 л и механическая коробка передач) с неокрашенными бамперами и «штамповками», пусть и с кондиционером. Более мощные и продвинутые исполнения «икса» находятся по ту сторону трех миллионов рублей. Для пикапов — рекордные ценники! Fiat Fullback Грузоподъемность X-Class меньше тонны, а, значит грузовой каркас в столице ему не указ, и он может въезжать в пределы Третьего транспортного кольца. Отныне то же самое может и Fiat Fullback, некоторые параметры которого были скорректированы к 2018 модельному году. Машина имеет полную массу 2495 кг, а не 2850 кг как раньше. Напомним, что «сход с маршрута» грузовика полной массой более 2,5 т наказывается штрафом в 5 тыс. рублей. Легализованный родственник Mitsubishi L200 стоит от 1 629 тыс. рублей за начальную версию с механической коробкой передач. Машины с «автоматом» стартуют от 1 989 тыс. рублей. Прием заказов на Fullback начнется 1 апреля и это не шутка. Kia Picanto X-Line Вышел на российский рынок и Kia Picanto X-Line — хэтчбек, всячески старающийся казаться кроссовером. Интересно, что дорожный просвет у него равен 161 мм, то есть, он такой же, как и у других Picanto, прошедших адаптацию для российского рынка. Субкомпактный автомобиль оснащен несколько проще, нежели версия GT-Line и стоит от 809,9 тыс. рублей. Не исключено, что весной к нам приедет полноразмерный люксовый Quoris нового поколения, дебют которой ожидается на Нью-Йоркском автосалоне. Toyota Camry Впрочем, все это цветочки, а вот ягодки. Одна из важнейших для российского рынка — свежая Toyota Camry на новой платформе TNGA и с куда более захватывающим интерьером! Цены пока покрыты мраком тайны, но с двигателями и коробками передач есть ясность. В базе — 2,0-литровый агрегат мощностью 150 л.с. от «старой» Camry в паре с шестиступкой. Далее — прежний 181-сильный «два и пять» с распределенным впрыском топлива и шестиступенчатая АКП. Вершину палитры версий займет новейший V6 объемом 3,5 л с комбинированным впрыском топлива и восьмиступенчатым «автоматом». Продажи ожидаются в апреле. Toyota Alphard Еще одна новинка Toyota — рестайлинговый вэн Alphard, прибавивший роскоши в базовой комплектации и вооружившийся новым двигателем V6 объемом 3,5 л с комбинированным впрыском топлива от Camry и восьмиступенчатым «автоматом» вместо прежнего шестиступенчатого. Набор хорош, как и существенно выросшая цена — от 4 396 тыс. рублей! Subaru Legacy Этой весной в Россию вернется Legacy с кузовом седан. С прайсом пока картина неясна, но известно, что версия с 3,6-литровым шестицилиндровым оппозитным двигателем пролетает мимо нас. Безальтернативная модификация получит атмосферную «четверку» объемом 2,5 л мощностью 175 л.с., клиноцепной вариатор Lineartronic и, разумеется, полный привод с муфтой отбора тяги на заднюю ось.