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Новая Lada 4x4 сохранит черты классической «Нивы»
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Новая Lada 4x4 сохранит черты классической «Нивы» 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин сообщил, что новое поколение автомобилей Lada 4x4 сохранит классические черты внедорожника «Нива». Об этом сообщило агентство RNS.
Как отмечает Маттин, есть некоторые специфические элементы, по которым запоминается автомобиль. И в будущем 4×4 будут стараться сделать так, чтобы те яркие элементы, которые известны сегодня, были узнаваемы и в новой модели.
Также Маттин заметил, что эта машина является иконой для «АвтоВАЗа» и останется ею. Хотя со временем модель придется поменять, но обновлять ее постоянно невозможно. В 2017 году Lada 4×4 отметила 40 лет с начала своего производства.
Отмечается, что компания планирует изменения цветовой палитры тех моделей, которые имеют плохие продажи.
Каждый раз, когда мы представляем новый продукт — один цвет кузова всегда новый
— Стив Маттин.
Напомним, что «АвтоВАЗ» не раскрывает сроки появления нового поколения внедорожника Lada 4×4, который больше известен как «Нива».
Ранее сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» планирует наладить выпуск обновленных автомобилей LADA 4×4 в Бразилии.
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