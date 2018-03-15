Новая Lada 4x4 сохранит черты классической «Нивы»

Как отмечает Маттин, есть некоторые специфические элементы, по которым запоминается автомобиль. И в будущем 4×4 будут стараться сделать так, чтобы те яркие элементы, которые известны сегодня, были узнаваемы и в новой модели.

Также Маттин заметил, что эта машина является иконой для «АвтоВАЗа» и останется ею. Хотя со временем модель придется поменять, но обновлять ее постоянно невозможно. В 2017 году Lada 4×4 отметила 40 лет с начала своего производства.

Отмечается, что компания планирует изменения цветовой палитры тех моделей, которые имеют плохие продажи.

Каждый раз, когда мы представляем новый продукт — один цвет кузова всегда новый

— Стив Маттин.

Напомним, что «АвтоВАЗ» не раскрывает сроки появления нового поколения внедорожника Lada 4×4, который больше известен как «Нива».

Ранее сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» планирует наладить выпуск обновленных автомобилей LADA 4×4 в Бразилии.