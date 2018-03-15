Новый Mitsubishi Outlander построят на платформе Renault-Nissan

Внедорожник Mitsubishi Outlander нового, четвёртого по счёту поколения будет построен на платформе альянса Renault-Nissan. Это позволит сэкономить денежные средства на разработку оригинальной архитектуры и унифицировать автомобиль с другими моделями.

Напомним, совсем недавно японская марка официально представила обновлённую версию популярной модели Mitsubishi Outlander. Хотя, ранее предполагалось, что в течение 2018 года компания выведет на рынок автомобиль нового поколения. Очевидно, что премьера совершенно нового автомобиля была перенесена из-за вступления марки Mitsubishi в альянс Renault-Nissan.

В настоящее время известно, что дизайн экстерьера вседорожника Mitsubishi Outlander будет выполнен в стилистике концепта Mitsubishi GT-PHEV Concept, мировая премьера которого состоялась ещё два года назад на Парижском автосалоне. Однако ходят слухи, что руководство альянса Renault-Nissan может внести «серьёзные коррективы в проект новой модели».

Как сообщают наши коллеги, в настоящее время руководство альянса Renault-Nissan-Mitsubishi разработало программу унификации, которая направлена на снижение расходов. Эта программа не обошла стороной и модель Mitsubishi Outlander нового поколения. Задержка премьеры нового внедорожника, ориентировочно, составит около двух лет.

Напомним, в настоящее время купить Mitsubishi Outlander в России можно по минимальной цене от 1 миллиона 499 тысяч рублей. За эти деньги российские клиенты получают автомобиль 2017 года выпуска, оснащённый 2,0-литровым двигателем MIVEC и вариатором.