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Новый Mitsubishi Outlander построят на платформе Renault-Nissan
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Новый Mitsubishi Outlander построят на платформе Renault-Nissan 

LiveCars.Ru 15 марта 2018
Фото: LiveCars.Ru
Внедорожник Mitsubishi Outlander нового, четвёртого по счёту поколения будет построен на платформе альянса Renault-Nissan. Это позволит сэкономить денежные средства на разработку оригинальной архитектуры и унифицировать автомобиль с другими моделями.
Напомним, совсем недавно японская марка официально представила обновлённую версию популярной модели Mitsubishi Outlander. Хотя, ранее предполагалось, что в течение 2018 года компания выведет на рынок автомобиль нового поколения. Очевидно, что премьера совершенно нового автомобиля была перенесена из-за вступления марки Mitsubishi в альянс Renault-Nissan.
В настоящее время известно, что дизайн экстерьера вседорожника Mitsubishi Outlander будет выполнен в стилистике концепта Mitsubishi GT-PHEV Concept, мировая премьера которого состоялась ещё два года назад на Парижском автосалоне. Однако ходят слухи, что руководство альянса Renault-Nissan может внести «серьёзные коррективы в проект новой модели».
Как сообщают наши коллеги, в настоящее время руководство альянса Renault-Nissan-Mitsubishi разработало программу унификации, которая направлена на снижение расходов. Эта программа не обошла стороной и модель Mitsubishi Outlander нового поколения. Задержка премьеры нового внедорожника, ориентировочно, составит около двух лет.
Напомним, в настоящее время купить Mitsubishi Outlander в России можно по минимальной цене от 1 миллиона 499 тысяч рублей. За эти деньги российские клиенты получают автомобиль 2017 года выпуска, оснащённый 2,0-литровым двигателем MIVEC и вариатором.
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