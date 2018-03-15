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Shelby F-150 Super Snake «обули» в эксклюзивные «катки» HRE
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760-сильный пикап Shelby F-150 Super Snake «обули» в эксклюзивные «катки» HRE 

LiveCars.Ru 15 марта 2018
Фото: HRE (HRE Performance Wheels)
В стране быстрых пикапов модернизированный грузовик Shelby F-150 Super Snake действительно опасный противник для каждого представителя этого сегмента. Но ведь согласитесь, всегда есть что-то, что позволяет сделать и без того впечатляющую машину ещё более привлекательнее.
Например, взгляните на пикап Shelby F-150 Super Snake, который оснащён набором уникальных колёсных дисков всемирно известной фирмы HRE. Благодаря эксклюзивным «каткам» производительная машина выглядит ещё более устрашающе.
HRE (HRE Performance Wheels)
Напомним, пикап Shelby F-150 Super Snake является серьёзно модернизированной версией грузовика Ford F-150. В моторном отсеке грузовика расположен 5,0-литровый двигатель V8 с дополнительными нагнетателями, перепрограммированным блоком управления, модифицированными форсунками и улучшенной дроссельной заслонкой.
Благодаря всем доработкам стоковый двигатель начал выдавать фантастическую мощность в 760 лошадиных сил. Таким образом, пикап Shelby F-150 Super Snake оказался мощнее моделей Dodge Hellcat. Помимо этого, грузовик получил пересмотренный аэродинамический обвес.
Что касается упомянутых выше уникальных колёсных дисков. Новые «катки» HRE серии Brushed Titanium придают высокопроизводительному пикапу поистине уникальный вид. Размерность колёсных дисков может доходить до 24 дюймов. Сколько стоит такая красота, не уточняется.
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