Девушка ревет как суперкар

Она могла бы выиграть чемпионат по пародированию звука гоночного автомобиля, если бы ее это интересовало. Но ее интересует только перезвонит ли он, потому что она действительно соскучилась и любит его.

А мы любим ее. Huuuuuuuuuuuuuuu…