Бронированный Peugeot 205 GTI 1990 года выставлен за 37500 евро

Богатых людей не обязательно сопровождают дорогие автомобили

В качестве примера можно привести некого французского миллионера Бернарда Арно . Он ездил на внешне скромном Peugeot 205 GTI 1990 года выпуска.

Сейчас автомобиль выставлен на продажу. Его цена составляет в интернете 37 с половиной тысяч евро. Рыночная же стоимость автомобиля приближается к 48 тысячам.

Изюминкой автомобиля является то, что он сделан по индивидуальному заказу с соблюдением требований безопасности. Его отличают бронированный корпус и пуленепробиваемые стекла.

Из-за этого машина стала весить почти полторы тонны. Соответственно, были доработаны подвеска и тормозная система. В то же время авторы объявления не уточняют, сохранился ли двигатель в 1.9 литра, предусмотренный изначально для машин данной модели.