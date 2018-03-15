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Бронированный Peugeot 205 GTI 1990 года выставлен за 37500 евро
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Бронированный Peugeot 205 GTI 1990 года выставлен за 37500 евро 

Car.ru 15 марта 2018
Фото: Car.ru
Богатых людей не обязательно сопровождают дорогие автомобили
В качестве примера можно привести некого французского миллионера Бернарда Арно. Он ездил на внешне скромном Peugeot 205 GTI 1990 года выпуска.
Сейчас автомобиль выставлен на продажу. Его цена составляет в интернете 37 с половиной тысяч евро. Рыночная же стоимость автомобиля приближается к 48 тысячам.
Изюминкой автомобиля является то, что он сделан по индивидуальному заказу с соблюдением требований безопасности. Его отличают бронированный корпус и пуленепробиваемые стекла.
Из-за этого машина стала весить почти полторы тонны. Соответственно, были доработаны подвеска и тормозная система. В то же время авторы объявления не уточняют, сохранился ли двигатель в 1.9 литра, предусмотренный изначально для машин данной модели.
Сейчас данная машина продолжает ассоциироваться с именем Арно. Однако известно, что в 2009 году автомобиль очутился в руках одного из частных коллекционеров. Кстати за предлагаемую цену в качестве альтернативы можно приобрести совершенно новенький BMW 4 серии.
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