Aston Martin разрабатывает конкурента McLaren P1

Британский производитель вместе с Red Bull F1 готовит серьезного конкурента для McLaren P1 Ferrari LaFerrari . Проект, в рамках которого ведется разработка, носит название «brother of Valkyrie».

Ferrari и McLaren продемонстрировали свои роскошные автомобили еще в 2013 году, и ожидается, что они представят следующее поколение транспортных средств после того, как Aston Martin запустит достойную новинку. Модель появится ближе к 2021 году.

Существование будущего автомобиля подтверждает генеральный директор Aston Martin Энди Палмером и рассказывает, что у компании на данный момент есть несколько проектов, одним из которых является Valkyrie. Разрабатываемая модель будет включать передовые технологии, использованные у Valkyrie, а также несколько визуальных инноваций и технических возможностей, которые необходимы потребителю.