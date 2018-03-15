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Aston Martin разрабатывает конкурента McLaren P1
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Aston Martin разрабатывает конкурента McLaren P1 

Auto.Today 15 марта 2018
Фото: Auto.Today
Британский производитель вместе с Red Bull F1 готовит серьезного конкурента для McLaren P1 и Ferrari LaFerrari. Проект, в рамках которого ведется разработка, носит название «brother of Valkyrie».
Ferrari и McLaren продемонстрировали свои роскошные автомобили еще в 2013 году, и ожидается, что они представят следующее поколение транспортных средств после того, как Aston Martin запустит достойную новинку. Модель появится ближе к 2021 году.
Существование будущего автомобиля подтверждает генеральный директор Aston Martin Энди Палмером и рассказывает, что у компании на данный момент есть несколько проектов, одним из которых является Valkyrie. Разрабатываемая модель будет включать передовые технологии, использованные у Valkyrie, а также несколько визуальных инноваций и технических возможностей, которые необходимы потребителю.
Также Aston Martin разрабатывает сверхмощный суперкар, который с легкостью составит конкуренцию Ferrari 488, после того как выйдет на мировые рынки. Обе модификации, по всей видимости, будeт подкреплены единой основой. Отмечается, на нынешних разработках сотрудничество Aston Martin и Red Bull F1 не заканчивается, поскольку компания планирует продлить партнерские отношения на следующих многочисленных проектах.
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