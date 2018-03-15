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Украинцы клонировали китайский пикап ради отказа от российских запчастей
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Украинцы клонировали китайский пикап ради отказа от российских запчастей 

Quto.ru 15 марта 2018
Фото: Quto.ru
Украинская компания «Богдан» начала выпуск специализированного многоцелевого пикапа «Богдан 2351». Модель предназначена для перевозки личного состава Вооруженных Сил и иных специальных задач.
Создание собственного пикапа, по задумке украинцев, позволит им избавиться от необходимости закупки запасных частей и материалов российского производства. Отметим, что новый автомобиль — всего лишь лицензионный китайский Great Wall Winglе 5, оснащённый 142-сильным турбодизелем GW4D20 с крутящим моментом 305 Нм и отвечающий эконормам Евро IV.
Пикап, окрашенный в антибликовый зелёный цвет, позволяет перевозить до пяти человек и лёгкие грузы в кузове. Радиатор «Богдана» имеет дополнительную защиту. По мнению создателей автомобиля, он полностью отвечает военным стандартам НАТО.
Оригинальный китайский Wingle 5 был представлен в 2010 году. На его базе на Украине уже выпускаются кареты скорой помощи и реанимобили, а также военный фургон.
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