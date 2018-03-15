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Угонщики полкилометра тащили Оку без аккумулятора
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Угонщики полкилометра тащили Оку без аккумулятора 

Дни.ру 15 марта 2018
Фото: Дни.ру
Неудачливые угонщики, пытаясь завести с «толкача» «Оку», тащили ее полкилометра, а потом бросили. Оказалось, что у автомобиля не было аккумулятора.
В дежурную часть отдела полиции города Нягани (Югра) поступил телефонный звонок от женщины, которая заявила об угоне отечественной легковушки. Подозреваемых задержали в течение суток. Ими оказались местные жители 22-х и 16-ти лет, ранее не попадавшие в поле зрения полиции.
Молодые люди приметили «Оку» около одного из домов микрорайона. Легковушка уже превратилась в сугроб, но это не смутило похитителей. Предварительно очистив машину от снега, они разбили окно и долго пытались завести автомобиль, но безуспешно. Далее воры решили толкать изделие отечественного автопрома, однако через 400 метров выдохлись, бросили его и сбежали, сообщает издание URA.Ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.
Добавим, что недавно Dni.Ru публиковали рейтинг самых угоняемых в России машин. Самым популярным у злоумышленников в 2017 году стал южнокорейский седан Hyundai Solaris. Второе место в рейтинге занимает корейский Kia Rio, третье — Toyota Camry, на четвертой строчке — Ford Focus, а закрывает пятерку Toyota Corolla. Если выделить дорогие марки, лидером по угонам является Lexus LX, вторая позиция на счету Mercedes-Benz E-Class и BMW X5.
В столичном регионе ситуация отличается от общероссийской. Здесь преступники предпочитают машины подороже: Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai. В Санкт-Петербурге автоворы особенно любят BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai. Такие данные приводит МВД.
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