Угонщики полкилометра тащили Оку без аккумулятора 

Неудачливые угонщики, пытаясь завести с «толкача» «Оку», тащили ее полкилометра, а потом бросили. Оказалось, что у автомобиля не было аккумулятора.
В дежурную часть отдела полиции города Нягани (Югра) поступил телефонный звонок от женщины, которая заявила об угоне отечественной легковушки. Подозреваемых задержали в течение суток. Ими оказались местные жители 22-х и 16-ти лет, ранее не попадавшие в поле зрения полиции.
Молодые люди приметили «Оку» около одного из домов микрорайона. Легковушка уже превратилась в сугроб, но это не смутило похитителей. Предварительно очистив машину от снега, они разбили окно и долго пытались завести автомобиль, но безуспешно. Далее воры решили толкать изделие отечественного автопрома, однако через 400 метров выдохлись, бросили его и сбежали, сообщает издание URA.Ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.
Добавим, что недавно Dni.Ru публиковали рейтинг самых угоняемых в России машин. Самым популярным у злоумышленников в 2017 году стал южнокорейский седан Hyundai Solaris. Второе место в рейтинге занимает корейский Kia Rio, третье — Toyota Camry, на четвертой строчке — Ford Focus, а закрывает пятерку Toyota Corolla. Если выделить дорогие марки, лидером по угонам является Lexus LX, вторая позиция на счету Mercedes-Benz E-Class и BMW X5.