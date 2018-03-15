Угонщики полкилометра тащили Оку без аккумулятора

Неудачливые угонщики, пытаясь завести с «толкача» «Оку», тащили ее полкилометра, а потом бросили. Оказалось, что у автомобиля не было аккумулятора.

В дежурную часть отдела полиции города Нягани (Югра) поступил телефонный звонок от женщины, которая заявила об угоне отечественной легковушки. Подозреваемых задержали в течение суток. Ими оказались местные жители 22-х и 16-ти лет, ранее не попадавшие в поле зрения полиции.

Молодые люди приметили «Оку» около одного из домов микрорайона. Легковушка уже превратилась в сугроб, но это не смутило похитителей. Предварительно очистив машину от снега, они разбили окно и долго пытались завести автомобиль, но безуспешно. Далее воры решили толкать изделие отечественного автопрома, однако через 400 метров выдохлись, бросили его и сбежали, сообщает издание URA.Ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.