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Партнер «КамАЗа» начал продажи грузовиков в ЮАР
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Партнер «КамАЗа» начал продажи грузовиков в ЮАР 

Rambler News Service 15 марта 2018
Компания Bell Equipment, которая является дистрибьютором «КамАЗа» в 12 странах Африки с июня 2017 года, начала продажи грузовых автомобилей «КамАЗ» в Южно-Африканской республике (ЮАР), сообщила российская компания.
Автозавод представил в ЮАР несколько моделей самосвалов в праворульном исполнении. Покупатели самосвалов будут использовать технику на месторождениях полезных ископаемых.
Компания планирует в ближайшее время открыть склад грузовиков и запасных частей. КамАЗ по итогам 2018 года планирует поставить в ЮАР не менее 100 грузовиков, а в 2019 году — не менее 300 штук.
Ранее сообщалось, что «КамАЗ» может организовать сборочное производство в ЮАР на базе мощностей Bell Equipment. «КамАЗ» специально для ЮАР разработал и сертифицировал четыре модели самосвалов «КамАЗ» с обновленной кабиной.
Компания Bell Equipment также занимается производство погрузчиков, шарнирно-сочлененных самосвалов и другой спецтехники для различных отраслей. «КамАЗ» является крупнейшим производителем грузовых автомобилей в России. Завод входит в корпорацию «Ростех».
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