Партнер «КамАЗа» начал продажи грузовиков в ЮАР

Компания Bell Equipment, которая является дистрибьютором «КамАЗа» в 12 странах Африки с июня 2017 года, начала продажи грузовых автомобилей «КамАЗ» в Южно-Африканской республике (ЮАР), сообщила российская компания.

Автозавод представил в ЮАР несколько моделей самосвалов в праворульном исполнении. Покупатели самосвалов будут использовать технику на месторождениях полезных ископаемых.

Компания планирует в ближайшее время открыть склад грузовиков и запасных частей. КамАЗ по итогам 2018 года планирует поставить в ЮАР не менее 100 грузовиков, а в 2019 году — не менее 300 штук.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» может организовать сборочное производство в ЮАР на базе мощностей Bell Equipment. «КамАЗ» специально для ЮАР разработал и сертифицировал четыре модели самосвалов «КамАЗ» с обновленной кабиной.