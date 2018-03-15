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Объявлены цены на новый BMW X4
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Объявлены цены на новый BMW X4 

Автовести 15 марта 2018
Фото: Автовести
На старте продаж BMW X4 предложат в модификациях xDrive20i, xDrive30i, самой мощной M40i, а также дизельной xDrive20d. Все версии уже по умолчанию получат такие опции как подвеска M Sport, адаптивное рулевое управление, светодиодные фары головного света, подогрев передних кресел, датчики парковки, датчики давления в шинах и электропривод крышки багажника.
BMW возродила культовую «восьмерку» в 4-дверном кузове.
Базовыми исполнениями являются бензиновая версия xDrive20i и дизельная xDrive20d, которые стоят 3 350 000 рублей и 3 460 000 рубей соответственно. Первая модификация при мощности 184 л.с. позволяет набирать первую сотню за 8,3 секунды, а дизельный X4 выдает 190 л.с., его разгон до сотни занимает 8 секунд ровно.
Версия xDrive30i оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. и разгоняется до сотни за 6,3 секунды. В этой модификации уже можно рассчитывать на спортивную автоматическую коробку, трехзонный климат-контроль, навигацию и трехлетнюю подписку на сервис BMW Connected Drive. Такой BMW X4 обойдется в 3 680 000 рублей.
Наконец, самый мощный и дорогой X4 — версия M40i с 3-литровым 360-сильным турбомотором, способным разогнать кроссовер до сотни за 4,8 секунды. В списках оснащения появляются спортивные сиденья и рулевое колесо, дифференциал M Sport, аэродинамический М-пакет и 20-дюймовые легкосплавные колесные диски. Стоимость такой версии составит 4 990 000 рублей.
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