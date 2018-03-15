Mini Cooper: тест-драйв FashionTime.ru

Много ли вы знаете автовладельцев, который, раз купив Mini и проездив на нем хотя бы полгода, меняли его на какой-либо другой бренд? Кажется, такие, если есть, то в абсолютном меньшинстве. К этому «британцу» легко пристраститься, а вот «завязать» совершенно невозможно. К счастью, и не нужно. Концерну удается, сохраняя общий принцип дизайна своих автомобилей, совершенствовать их, работая над динамикой, оснащением и комфортом пассажиров.

Знаменитый Mini Cooper — одна из самых популярных моделей бренда, по крайней мере, в России — в последнем исполнении выглядит узнаваемо стильно, при этом радует доработанными техническими характеристиками и прекрасной управляемостью.

На дороге

Картинговая управляемость — именно так характеризуют маневренность и податливость Mini Cooper его создатели. Жесткая подвеска в совокупности с полностью электрическим усилителем руля, отличными тормозами, стремительной реакцией и сбалансированностью делают «купер» просто идеальным автомобилем для езды по городским дорогам, серпантинам и трекам, а также по загородным шоссе. В глухое бездорожье рисковать и заезжать на этом переднеприводном хэтчбеке не стоит, но он и не претендует на роль всепроходимого авто, будучи созданном в категории машин для города. Разумеется, инженеры предусмотрели несколько режимов езды для владельцев Cooper, чтобы каждый мог настроить автомобильные системы под свое настроение, будь то стремление погонять с ветерком или желание максимально расслабиться и, не думая ни о чем, спокойно вести уверенную в себе машину по дороге, пусть даже погрязшей в пробках.

Технические характеристики

На российском рынке Mini Cooper представлен в базовой версии с трехцилиндровым турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 136 л.с., а также в «заряженном» варианте Cooper S с 2,0-литровым турбомотором мощностью 192 л.с. К слову, движок, установленный под капотом топовой «эски» предназначен и для переднеприводного BMW 2 серии. С базовым мотором «купер» разгоняется до 100 км/ч с нуля за 7,9 секунды, тот же показатель у Cooper S составляет 6,8 секунды, а максимальная скорость, которую может развивать автомобиль — 210 км/ч и 235 км/ч соответственно. Cooper можно заказать как с механической коробкой передач, так и с 6-ступенчатом «автоматом» с гидравликой для мгновенной, но плавной смены передач. Любители картинга и динамичной езды с виражами уверенно выбирают «механику» — именно с ней можно наиболее остро ощутить все прелести вождения «британца». Те, кто предпочитает уютную езду по городу, в особенности, представительницы прекрасного пола, больше любят АКПП.

О расходе топлив. Тут все просто — Mini Cooper смело можно назвать экономичным автомобилем, и следующие характеристики это доказывают. В базе с 1,5-литровым 136-сильным силовым агрегатом хэтчбек тратит всего 4,7 литра бензина в смешанном цикле (5,7 л/100 км для Cooper S). По городу расход увеличивается почти до 6,0 литров, зато при езде по свободной трассе вы тратите всего 4 литра топлива. Согласитесь, мало какой автомобиль при динамических данных данного порядка может похвастаться такой экономичностью.

Дизайн

Из поколения в поколение экстерьер Mini Cooper меняется, но скорее точечно, чем кардинально, и такая тактика бренда продолжает оставаться успешной.

Все мы любим этот автомобиль за яркую внешность, которую невозможно перепутать ни с чем другим и за которую эту модель просто обожает молодежь, в особенности девушки.

Не последнюю роль тут играют оригинальные расцветки, традиционно предлагаемые для хэтчбеков: знаменитое сочетание красного и белого еще много лет назад покорило сердца российских автолюбителей. С тех пор вариантов цветной отделки кузова сильно прибавилось: сейчас заказать Cooper можно в оранжевом, голубом, синем, зеленом, черном, сером, белом и других цветах, параллельно выбрав цвет крыши, боковых зеркал и всеми любимых полос на капоте. Также для оформления экстерьера доступно исполнение боковых повторителей указателей поворота в расцветке британского флага. Также в дизайне нового «купера» появились инновационные матричные светодиодные фары от Mini, которые обеспечивают максимальный уровень освещенности, дополнительно повышая видимость и безопасность движения. Механизм их действия основан на системе с расположенной в зеркале заднего вида передней камере, которая определяет впереди идущие автомобили — реагируя на сигналы камеры, система включает и выключает соответствующие светодиодные сегменты. В результате работы системы снижается риск ослепления других участников движения при максимальной подсветке всех остальных областей перед автомобилем.

Интерьер

Если дизайн автомобиля меняется не так заметно, то внутренне убранство хэтчбека в новом поколении разительно отличается от того, чем мог похвастаться предшественник. Разумеется, изменения только в лучшую сторону. Новый Cooper получил вращающееся металлическое кольцо вокруг ручки коробки передач и круглый дисплей мультимедийной системы, над которой ореолом сияет полоска световода, меняющая свой цвет (синий или красный) в зависимости от условий езды. Опционально доступен и проекционный дисплей, который отражает необходимую водителю информацию: это может быть скорость езды, навигатор. Все, что необходимо для безопасности водителя и его пассажиров, а также для их развлечения есть в Mini Сooper. В отделке, в зависимости от комплектации, присутствуют мягкий пластик и качественные и идеально простроченные ткань и кожа. В России Cooper представлен как в трехдверной, так и в пятидверной (Cooper S) версиях — по цене от 1 350 000 рублей. С подробной информацией о хэтчбеке Mini можно ознакомиться на официальном сайте автопроизводителя, там же каждый желающий имеет возможность записаться на тест-драйв автомобиля.