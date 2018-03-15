Плагин-гибрид Polestar 1 доступен для заказа 

Шведский производитель объявил, что их автомобиль Polestar 1, впервые представленный в октябре прошлого года, теперь доступен для предварительного заказа в 18 странах по всему миру. По словам генерального директора Polestar Томаса Ингенлата, уже более 7 тысяч человек проявили интерес к новой модели.
Чтобы оформить предварительный заказ на транспортное средство, клиентам марки придется выложить 2 500 евро, благодаря которым можно будет забронировать место в очереди на покупку Polestar 1. Серийное производство будет запущено в средине следующего 2019 года. Напоминаем, новинка базируется на платформе Scalable Platform Architecture (SPA) от Volvo, которую можно увидеть на 90-х модификациях шведской компании, включая XC90, S90 и V90. Первая модель Polestar в качестве оснащения получает бензиновый двигатель и два электромотора. Совокупная отдача силовой установки составляет 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, при этом аккумулятор емкостью 34 кВтч в электрическом режиме позволяет проезжать до 150 километров.