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Плагин-гибрид Polestar 1 доступен для заказа
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Плагин-гибрид Polestar 1 доступен для заказа 

Auto.Today 15 марта 2018
Фото: Auto.Today
Шведский производитель объявил, что их автомобиль Polestar 1, впервые представленный в октябре прошлого года, теперь доступен для предварительного заказа в 18 странах по всему миру. По словам генерального директора Polestar Томаса Ингенлата, уже более 7 тысяч человек проявили интерес к новой модели.
Чтобы оформить предварительный заказ на транспортное средство, клиентам марки придется выложить 2 500 евро, благодаря которым можно будет забронировать место в очереди на покупку Polestar 1. Серийное производство будет запущено в средине следующего 2019 года. Напоминаем, новинка базируется на платформе Scalable Platform Architecture (SPA) от Volvo, которую можно увидеть на 90-х модификациях шведской компании, включая XC90, S90 и V90. Первая модель Polestar в качестве оснащения получает бензиновый двигатель и два электромотора. Совокупная отдача силовой установки составляет 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, при этом аккумулятор емкостью 34 кВтч в электрическом режиме позволяет проезжать до 150 километров.
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