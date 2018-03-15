Плагин-гибрид Polestar 1 доступен для заказа

Шведский производитель объявил, что их автомобиль Polestar 1, впервые представленный в октябре прошлого года, теперь доступен для предварительного заказа в 18 странах по всему миру. По словам генерального директора Polestar Томаса Ингенлата, уже более 7 тысяч человек проявили интерес к новой модели.