Ferrari F430 Challenge Art Car: машину-холст продадут на аукционе

RM Sotheby's выставит на аукционе в Форт-Лодердейле необычный лот — арт-кар, расписанный Беном Леви.

Как вы можете видеть, это Ferrari . Но не из числа обычных. Перед нами один из трёх, автомобилей, разукрашенных художниками к фестивалю Art Basel 2015 года. Кстати, это ещё плюс гоночный Ferrari F430 Challenge.

Как вы можете видеть, машина покрыта абстрактным рисунком. Под ним же не менее интересное скрывается. Так, 4,3-литровый V8 дарит 483 лошадиные силы. Как и у дорожной версии. Однако выхлопная система, подвеска, тормоза, колёса, шины и кокпит являются особенными у гоночного варианта. Фактически это был первый спортивный автомобиль Ferrari, который имел карбон-керамические тормоза.

Ожидается, что он будет продан за 120-160 тысяч долларов по итогам торгов, которые состоятся менее чем через месяц.