Американский Chevrolet Tahoe стал доступен для покупки в Санкт-Петербурге

ГК «Автополе» открыла в Санкт-Петербурге продажи обновленных автомобилей Chevrolet Tahoe, которые теперь импортируются с завода General Motors Arlington, расположенном в американском штате Техас. Прежним местом выпуска внедорожников была Республика Беларусь, где производилась крупноузловая сборка.

Для покупателей доступны три комплектации Chevrolet Tahoe: LE, LT и Premier. Рекомендованная розничная цена машины по сравнению с белорусской сборкой выросла от 285 000 до 465 000 рублей в зависимости от комплектации. Все автомобили впервые оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС.

В обновленной модели представлена 8-ступенчатая коробка передач вместо прежней 6-ступенчатой. За счет нового двигателя 6.2 V8 мощность автомобиля выросла с 409 л.с. до 426 л.с., также увеличен максимальный крутящий момент с 610 НМ до 621 НМ. Расширились варианты краски «металлик», в которой предлагается кузов внедорожника. Добавлены коричневый, темно-синий, стальной и бежевый цвета.

— Несмотря на то, что автомобиль подорожал, спрос на его американскую сборку, по нашим прогнозам, будет выше, чем на предыдущую версию, — рассказал управляющий партнер автомобильного направления ГК «Автополе» Сергей Вайнер . — Большинство клиентов в разговорах с нами высказывали мнение, что Chevrolet Tahoe, поставляемый из США, — более надежный и качественный автомобиль, чем его предшественник.

Расход топлива в обновленной модели не изменился — 13.4 л на 100 км в смешанном цикле.

В прошлом году в Санкт-Петербурге было продано 138 автомобилей Chevrolet Tahoe, что ровно в два раза больше показателя за 2016 год. На долю ГК «Автополе» пришлось 70% продаж модели в городе.

«Автополе» по итогам 2017 года находится на 3-м месте среди всех дилеров Chevrolet в России по объему реализации автомобилей бренда, сообщили в компании.