Представлен скетч с новым кроссовером Zotye T600

Автохолдинг Zotye продемонстрировал первое официальное изображение небольшого паркетника T600 свежего поколения.

Ожидается, что мировая публика увидит бестселлер компании уже в нынешнем году.

Пока производитель не сообщайте никакой информации о новой генерации Zotye T600. Более того, сейчас ещё даже неясно, о какой машине идёт речь. Отметим, что в Китае Zotye T600 — это целое семейство автомобилей, куда входит кросс-купе и «спортивная» комплектация.

Вероятно, производитель представил эскиз обычного вседорожника Zotye T600 свежего поколения. Рассматривая скетч можно заметить, что новая модель довольно схожа с некоторыми существующими машинами сегмента SUV. В частности, сильно смахивает на кроссовер Volkswagen Touareg

Напомним, что текущее поколение Zotye T600 китайские покупатели могут приобрести с 1,5— и 2,0-литровыми двигателями, которые вырабатывают 162 и 190 л.с. соответственно. Вместе с ними трудится механическая коробка передач или робот.