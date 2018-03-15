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Новый BMW X4 получил ценник для России
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Новый BMW X4 получил ценник для России 

Daily-Motor 15 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Компания BMW назвала цены на новое поколение кроссовера X4 для российского авторынка. Вторая генерация баварского «паркетника» поступит в реализацию в нашей стране уже 14 июля. Ценник базовой комплектации X4 составит от 3 миллионов 350 тысяч рублей. За «топовую» версию попросят уже 4 миллиона 990 тысяч рублей.
Новинка сохранила свой узнаваемый дизайн, но стала крупнее с точки зрения габаритов. Длина автомобиля выросла на 81 мм — до 4752 мм, ширина — до 1918 мм, колесная база — 2864 мм. Объем багажника составляет 525 литров, однако его мощно увеличить до 1430 литров за счет складывания спинок кресел заднего ряда.
В стартовой версии X4 xDrive30i получит под капот 2-литровый бензиновый мотор с отдачей в 249 лошадиных сил. С ним с места до первой «сотни» новый «Икс4» будет разгоняться за 6,3-секунды. Максимальная скорость составляет 240 километров в час.
Самой быстрой в линейке этой модели окажется версия X4 M40i с 360-сильным агрегатом, которая будет способна выстреливать с места до 100 км/ч всего за 4,8-секунды.
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