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Hyundai Tucson подорожал в России на 10 тысяч рублей
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Hyundai Tucson подорожал в России на 10 тысяч рублей 

Daily-Motor 16 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Среднеразмерный южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson вырос в цене на российском авторынке. В среднем стоимость этой модели стала дороже на 10 тысяч рублей. Рост цены коснулся автомобилей 2018 модельного года.
Таким образом, отныне ценник стартовой комплектации «Туксона» Primary с 2-литровым бензиновым мотором на 150 лошадиных сил и МКПП стартует от 1 миллиона 369 тысяч рублей.
В «топовой» версии High-Tech автомобиль продают по стоимости от 2 миллиона 134 тысяч рублей. В этой комплектации «Туксон» оснащен 2-литровым дизельным агрегатом на 185 лошадиных сил, системой полного привода и автоматической коробкой передач.
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