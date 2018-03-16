Hyundai Tucson подорожал в России на 10 тысяч рублей

Среднеразмерный южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson вырос в цене на российском авторынке. В среднем стоимость этой модели стала дороже на 10 тысяч рублей. Рост цены коснулся автомобилей 2018 модельного года.

Таким образом, отныне ценник стартовой комплектации «Туксона» Primary с 2-литровым бензиновым мотором на 150 лошадиных сил и МКПП стартует от 1 миллиона 369 тысяч рублей.

В «топовой» версии High-Tech автомобиль продают по стоимости от 2 миллиона 134 тысяч рублей. В этой комплектации «Туксон» оснащен 2-литровым дизельным агрегатом на 185 лошадиных сил, системой полного привода и автоматической коробкой передач.