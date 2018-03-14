«АвтоВАЗ» планирует перейти на выпуск всех моделей Lada в новом дизайне до 2026 года

«АвтоВАЗ» рассчитывает перейти на дизайн всех моделей Lada в новом фирменном стиле X-Face до 2026 года, сообщил RNS директор по дизайну Lada Стив Маттин

«У нас есть среднесрочный план развития до 2026 года в рамках которого мы планирует выпустить 12 новых моделей и 11 фейслифтов провести и, вероятно, к моменту его завершения полностью обновится весь модельный ряд в стиле X-Face. Может быть даже раньше», — сказал он.

Маттин пояснил, что в ближайшем будущем, если будет выпущено следующее поколение модели и грядет фейслифт, то вполне вероятно, что она тоже может быть выполнена в стиле X-Face.

«Конечно, если это новая модель Lada, то она будет полностью будет выполнена в ДНК X-стилистики», — уточнил он.