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«АвтоВАЗ» планирует перейти на выпуск всех моделей Lada в новом дизайне до 2026 года
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«АвтоВАЗ» планирует перейти на выпуск всех моделей Lada в новом дизайне до 2026 года 

Rambler News Service 14 марта 2018
«АвтоВАЗ» рассчитывает перейти на дизайн всех моделей Lada в новом фирменном стиле X-Face до 2026 года, сообщил RNS директор по дизайну Lada Стив Маттин.
«У нас есть среднесрочный план развития до 2026 года в рамках которого мы планирует выпустить 12 новых моделей и 11 фейслифтов провести и, вероятно, к моменту его завершения полностью обновится весь модельный ряд в стиле X-Face. Может быть даже раньше», — сказал он.
Маттин пояснил, что в ближайшем будущем, если будет выпущено следующее поколение модели и грядет фейслифт, то вполне вероятно, что она тоже может быть выполнена в стиле X-Face.
«Конечно, если это новая модель Lada, то она будет полностью будет выполнена в ДНК X-стилистики», — уточнил он.
«АвтоВАЗ» впервые представил новый фирменный стиль X-Face на концепте модели Lada XRay в 2012 году. Lada Vesta стала первой моделью «АвтоВАЗа», запущенной в серийное производство с новым фирменным дизайном X-Face в сентябре 2015 года. Позднее также Lada XRay стала выпускаться в новом фирменном дизайне завода.
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