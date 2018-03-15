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Honda сделает самую быструю газоносилку в мире еще быстрее
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Honda сделает самую быструю газоносилку в мире еще быстрее 

Motor.ru 15 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Honda совместно в партнером по BTCC командой Team Dynamics построит вторую версию «заряженной» газонокосилки Mean Mower. От предыдущей она будет отличаться более мощным двигателем, позаимствованным у супербайка CBR1000R Fireblade.
Отдача литрового мотора с жидкостным охлаждением составляет 192 лошадиные силы (на 82 силы больше предыдущей версии) и 114 Нм крутящего момента. С ним Mean Mower Mk.2 способна будет разгоняться до 215 километров в час.
Первая версия Mean Mower, построенная на базе 20-сильной газонокосилки HF2620 Lawn Tractor, оснащалась двигателем от спортбайка Honda VTR 1000F Firestorm. Первую «сотню» она набирала за четыре секунды, а ее максимальная скорость составляла около 209 километров в час.
В 2014 году Mean Mower Mk.1 вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая быстрая газонокосилка в мире. На полигоне IDIADA в Таррагоне, Испания, журналист Пирс Ворд разогнался на ней до 187,6 километра в час.
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