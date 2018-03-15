Эксклюзивный Ferrari F430 уйдет с молотка 

Арт-автомобили с каждым днем получают все больше популярности, поскольку выглядят более артистично и выделяются среди аналогов. Правда, такие модели редко выставляют на продажу.
Отправленный в RM Sotheby's для предстоящих торгов, гоночный Ferrari F430 получил уникальное оформление кузова, выполненное британским художником Беном Леви. Как можно заметить, автомобиль получил яркий дизайн экстерьера, выполненный на черном кузове. Отмечается, что под капотом Ferrari располагается 4,3-литровый V8, используемый и в дорожной версии, что производит 783 лошадиных сил и 465 Нм крутящего момента. Выхлопная система, подвеска, тормоза, колесные диски и шины указывают, что это именно гоночная модель. Фактически, F430 — первый спортивный автомобиль Ferrari, получивший углерод-керамические тормоза. Ожидается, что менее чем через месяц эксклюзивный Ferrari F430 будет продан за 120-160 тысяч долларов.