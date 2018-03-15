Гарантия на новые автомобили Volkswagen

Выбирая надежный автомобиль Volkswagen , вы получаете от бренда гарантии качества и максимально комфортные условия в период владения автомобилем. На новые автомобили марки Volkswagen, купленные на территории Российской Федерации, предоставляется 2-летняя гарантия без ограничения пробега с даты продажи автомобиля официальным дилером компании Volkswagen. *

На автомобили моделей Volkswagen Polo Volkswagen Jetta (с марта 2016 г.), Volkswagen Tiguan нового поколения (с января 2017 г.), произведенных на территории РФ, предоставляется 3-х летняя гарантия производителя. При этом два года гарантии предоставляется без ограничения пробега, а третий год — до достижения автомобилем 100 000 км с момента его покупки, в зависимости от того, что наступит раньше. **

Узнайте больше о гарантии на автомобили Volkswagen и оригинальные детали и аксессуары, позвонив по телефону: +7 (495) 741-45-45 или на нашем сайте: https://vw.avto-city.ru/owners/service/programs/manufacturer-warranty/

"Автоцентр Сити — Каширка"

Официальный дилер Volkswagen

Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км * Дата продажи фиксируется официальным дилером в сервисной книжке. Требования в рамках гарантии рассматриваются только на официальных дилерских предприятиях марки Volkswagen, находящихся на территории Российской Федерации. Гарантия распространяется на любые неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя, и предоставляется любым официальным дилером Volkswagen.

** Дополнительно приобретается сертификат программы послегарантийной сервисной поддержки с возможность пролонгации в течение всего срока действия заводской гарантии и даже после его окончания.