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Гарантия на новые автомобили Volkswagen
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Гарантия на новые автомобили Volkswagen 

Wroom.ru 15 марта 2018
Фото: Wroom.ru
Выбирая надежный автомобиль Volkswagen, вы получаете от бренда гарантии качества и максимально комфортные условия в период владения автомобилем. На новые автомобили марки Volkswagen, купленные на территории Российской Федерации, предоставляется 2-летняя гарантия без ограничения пробега с даты продажи автомобиля официальным дилером компании Volkswagen. *
На автомобили моделей Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta (с марта 2016 г.), Volkswagen Tiguan нового поколения (с января 2017 г.), произведенных на территории РФ, предоставляется 3-х летняя гарантия производителя. При этом два года гарантии предоставляется без ограничения пробега, а третий год — до достижения автомобилем 100 000 км с момента его покупки, в зависимости от того, что наступит раньше. **
На автомобили моделей Volkswagen Passat и Volkswagen Touareg нового поколения, предоставляется 2-х летняя гарантия производителя без ограничения пробега. **
Узнайте больше о гарантии на автомобили Volkswagen и оригинальные детали и аксессуары, позвонив по телефону: +7 (495) 741-45-45 или на нашем сайте: https://vw.avto-city.ru/owners/service/programs/manufacturer-warranty/
"Автоцентр Сити — Каширка"
Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км  * Дата продажи фиксируется официальным дилером в сервисной книжке. Требования в рамках гарантии рассматриваются только на официальных дилерских предприятиях марки Volkswagen, находящихся на территории Российской Федерации. Гарантия распространяется на любые неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя, и предоставляется любым официальным дилером Volkswagen.
** Дополнительно приобретается сертификат программы послегарантийной сервисной поддержки с возможность пролонгации в течение всего срока действия заводской гарантии и даже после его окончания.
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