BMW помогает построить самый быстрый в мире гоночный дрон

Баварский производитель совместно с Drone Racing League (DRL) пытается разработать летательный аппарат, способный побить нынешний рекорд, установленный самой же DRL в прошлом году. На данный момент лучшими показателями обладает DRL RacerX, который может разгоняться до 265,8 км/ч (165,2 миль/ч).