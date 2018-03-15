BMW помогает построить самый быстрый в мире гоночный дрон 

Баварский производитель совместно с Drone Racing League (DRL) пытается разработать летательный аппарат, способный побить нынешний рекорд, установленный самой же DRL в прошлом году. На данный момент лучшими показателями обладает DRL RacerX, который может разгоняться до 265,8 км/ч (165,2 миль/ч).
Для достижения поставленной цели, BMW задействовала собственных технических специалистов по аэродинамике и предоставила доступ к аэродинамической трубе в личном испытательном центре. Отмечается, что благодаря сделке с ESPN и реализации улучшенного варианта дрона DRL Racer 3, чемпионат Drone Racing League значительно увеличил скорость развития и позволил предположить, что вскоре будет представлено много интересных новостей. Участие BMW в разработке гоночных дронов может показаться достаточно странным, однако компания заявляет, что гоночные дроны не очень далеки от автоспорта. «Это очень конкурентоспособный тип гонок, характеризующийся взаимодействием чрезвычайно высокопроизводительных материалов и цифровых технологий», — сказал глава BMW Brand Experience Йорг Рейманн.