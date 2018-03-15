Foton Sauvana прирастает комплектациями

Китайская компания Foton выводит на российский рынок внедорожник Foton Sauvana в новом исполнении, предлагая сочетание топовой комплектации Premium с пятиместным салоном. Ранее в таком оснащении автомобиль был доступен только вместе с тремя рядами сидений.

В компании отмечают, что версия внедорожника создана специально для тех, кто хочет иметь максимально укомплектованный автомобиль, но не имеет потребности в семи посадочных местах и не хочет переплачивать за третий ряд кресел, при этом получая максимум полезного объема багажника.

Цена Фотон Саванна Премиум 5 мест составляет 1 миллион 790 тысяч рублей, что на 50 тысяч дешевле, чем китайский внедорожник с аналогичным оснащением и семиместным салоном. В состав оборудования модели входят круиз-контроль, мультимедиа-комплекс, кожаный салон, кнопочный запуск двигателя и автоматические дворники, а глаз радуют многочисленные хромированные элементы декора.

Напомним, что большой рамный SUV обладает длиной кузова 4 810 мм. Система полного привода, раздаточная коробка и дорожный просвет в 220 мм обеспечивают Саванне достаточную проходимость в самых сложных условиях.

Двигатель используется бензиновый двухлитровый. Мотор мощностью 201 «лошадь» работает в паре с механической трансмиссией, а 217-сильный агрегат с «автоматом». Минимальный ценник авто 1 миллион 560 тысяч рублей для оснащения Base.