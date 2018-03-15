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Renault Kadjar Armor-Lux: с претензией на роскошь
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Renault Kadjar Armor-Lux: с претензией на роскошь 

Car.ru 15 марта 2018
Фото: Car.ru
Armor-Lux — это премиум-версия Kadjar от Renault.
Специальная версия позиционируется как самое роскошное исполнение данной модели. Автомобили такие идут с серыми корпусами зеркал заднего вида, с такими же «мышиными» накладками на бамперах. Они имеют логотипы Armor-Lux внутри и снаружи и получают 19-дюймовые диски, светодиодные фары и комбинированную обивку из кожи и ткани.
На порогах есть специальные таблички с названием новой топ-версии. В список стандартного оборудования кроссовера вошло масса всего нужного. Это и система мониторинга «слепых» зон, и система предупреждения о выходе из занимаемой полосы.
Отметим плюс наличие климат-контроля, шторок безопасности, подогрев передних кресел, мультимедиа-комплекс, камеру заднего вида, аудиосистема Bose с классным звучанием. Если доплатить сможете, то почувствуете всю прелесть панорамной крыши.
Издание Kadjar Armor-Lux будет предлагаться только во Франции, где покупатели смогут заказать машину в одном из трёх цветов: синий, серый или два оттенка белого. По моторам тоже есть из чего выбрать. Так, предусмотрены и дизель, и бензиновые двигатели. Из трансмиссий — «механика» или «робот». Привод либо передний, либо полный положен. Цены варьируются от € 31 400 (за TCe 130) до € 36 900 (за dCi 130 4×4).
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