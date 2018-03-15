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Голландцы выставили на продажу Bentley Continental GT для бездорожья
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Голландцы выставили на продажу Bentley Continental GT для бездорожья 

Motor.ru 15 марта 2018
Фото: Motor.ru
Голландский дилер по продаже эксклюзивных автомобилей Classic Yountimer Consultancy собственными силами построил внедорожную версию купе Bentley Continentl GT. Автомобиль, выполненный в стилистике Porsche 911 Safari, сейчас выставлен на продажу. Цена пока не сообщается.
Все факты о новом Bentley Continental GT  «Внедорожник» построен на базе машины образца 2004 года, а его пробег составляет почти 85,2 тысячи километров. Изначально автомобиль принадлежал французскому дилеру марки. Continental GT получил новую подвеску с увеличенным дорожным просветом, пластиковые расширители колесных арок, рейлинги и закрепленное на крыше запасное колесо. Салон с отделкой деревом и кожей коньячного цвета оставили без изменений.
Bentley Continentl GT оснащен стандартным 6,0-литровым твин-турбо двигателем W12. Отдача агрегата составляет 560 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Обычное купе способен разгоняться до «сотни» за 4,8 секунды. Максимальная скорость — 318 километров в час. Динамические характеристики переделанной машины не сообщаются.
В компании отмеают, что автомобиль полностью функционален. В том числе, у него работает система полного привода.
Летом прошлого года немецкий автолюбитель Эрик Бранденбург выставил на продажу копию 911 Safari, построенную на базе Carrera SC. Машине обварили кузов для повышения жеткости, установили защиту моторного отсека, доработали подвеску и обули во внедорожную резину Hankook.
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