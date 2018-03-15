Volkswagen Tiguan City в АВТОПРЕСТУС — всегда в центре внимания

Быть всегда в центре внимания — для Volkswagen Tiguan City это обычное дело.

Яркий и стильный внешний вид говорит об одном — ваш автомобиль всегда будет выделяться из потока даже в шумном и суетливом городе, а новый, эксклюзивный цвет кузова «White Silver» создаст яркий и неповторимый образ.

Технологии в Volkswagen Tiguan City подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность в непростых и непредсказуемых городских условиях.

Только до 31 марта Volkswagen Tiguan City с выгодой до 265 000 рублей!

Звоните и закажите прямо сейчас: +7 (495) 232-23-32.

АВТОПРЕСТУС

Официальный дилер Volkswagen

Тел. : +7 (495) 232-23-32 Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17 http://autoprestus.ru/

*Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Tiguan 2017 и 2018 г. выпуска в готовой комплектации CITY (Сити) в период с 01.03.2018 по 31.03.2018 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены, а также за счет предоставления скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.