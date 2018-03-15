Автомобили Audi будут сообщать водителям о смене света светофора

В настоящее время функция «обратного отсчета» светофоров доступна только в семи городах, к которым теперь присоединяется и Вашингтон, округ Колумбия. Для того, чтобы воспользоваться инновацией необходимо проезжать по одному из 600 перекрестков в столице Соединенных Штатов, где автомобиль Audi может подсказать, сколько осталось времени до переключения светофора. Иными словами, на дисплее транспортных средств от немецкой компании будет отображаться обратный отсчет, указывающий на смену света.

Для получения данной функции необходимо ездить на модели 2017-2018 модельного года с информационным сервисом Audi Connect Prime, а также пользоваться высокоскоростным подключением 4G/LTE, что позволяет «общаться» с интеллектуальными светофорами и получать данные по мере приближения к ним.