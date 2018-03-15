Прекращено производство «Лады Гранты» в Ижевске

Ладу Гранту » больше не выпускают на Ижевском автозаводе: пресс-служба АвтоВАЗа официально сообщила о переносе производства лифтбеков в Тольятти.

Выпуск седанов «Лада Гранта» начался в Ижевске летом 2012 года, через полгода после запуска производства модели в Тольятти. В 2014 году у «Гранты» появилась пятидверная версия и производство «поделили» между двумя заводами: лифтбеки делали в Ижевске, а седаны — в Тольятти.

В начале этого года сварочное оборудование и оснастку для производство пятидверки перенесли на Волжский автозавод. Для этого линию конвейера «Гранта»/"Калина" перевели на двухсменный режим работы.

"Рокировка" обеспечила дополнительную загрузку Волжскому автозаводу (в прошлом году он работал только на треть мощности), а также позволила Ижевскому предприятию сосредоточиться на выпуске " Лады Весты ", спрос на которую растёт.

В прошлом году в России продали 94 тысячи экземпляров модели «Лада Гранта», на версию с кузовом лифтбек пришлось примерно 40% спроса. А в этом году на рынок должна выйти обновлённая версия модели — замаскированные прототипы обновлённой «Гранты» уже замечены на улицах Тольятти.