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Прекращено производство «Лады Гранты» в Ижевске
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Прекращено производство «Лады Гранты» в Ижевске 

Wroom.ru 15 марта 2018
Фото: Wroom.ru
«Ладу Гранту» больше не выпускают на Ижевском автозаводе: пресс-служба АвтоВАЗа официально сообщила о переносе производства лифтбеков в Тольятти.
Выпуск седанов «Лада Гранта» начался в Ижевске летом 2012 года, через полгода после запуска производства модели в Тольятти. В 2014 году у «Гранты» появилась пятидверная версия и производство «поделили» между двумя заводами: лифтбеки делали в Ижевске, а седаны — в Тольятти.
В начале этого года сварочное оборудование и оснастку для производство пятидверки перенесли на Волжский автозавод. Для этого линию конвейера «Гранта»/"Калина" перевели на двухсменный режим работы.
"Рокировка" обеспечила дополнительную загрузку Волжскому автозаводу (в прошлом году он работал только на треть мощности), а также позволила Ижевскому предприятию сосредоточиться на выпуске "Лады Весты", спрос на которую растёт.
В прошлом году в России продали 94 тысячи экземпляров модели «Лада Гранта», на версию с кузовом лифтбек пришлось примерно 40% спроса. А в этом году на рынок должна выйти обновлённая версия модели — замаскированные прототипы обновлённой «Гранты» уже замечены на улицах Тольятти.
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