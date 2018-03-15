Объявлены сроки появления Range Rover Velar SVR в РФ

Модификация Range Rover Velar SVR пока ещё не была официально представлена. Но, по предварительным данным её дебют произойдёт уже в самое ближайшее время. Более того, стало известно, что новую заряженную модель будут поставлять и на российский рынок, а первые поставки назначены на конец осени текущего года.

Если верить инсайдерам, то Range Rover Velar SVR получит пятилитровый двигатель на бензине мощностью в пятисот пятьдесят лошадиных сил. Если эти сведения окажутся правдой, то паркетник сможет разгоняться до сотни менее, чем за пять секунд. Отметим, что у спортивной модификации модели установлен мотор мощностью в пятьсот семьдесят пять лошадиных сил, и машина может разгоняться до ста километров всего за четыре с половиной секунды.

Напомним, что на данный момент россиянам доступен только Range Rover Velar. Под его капотом может быть дизельный мотор на два литра мощностью в сто восемьдесят лошадиных или модификация с турбокомпрессором и отдачей в двести сорок лошадиных сил. Трёхлитровый дизельный мотор рассчитан на три сотни лошадиных сил, а мощность двухлитрового бензинового мотора может быть двести пятьдесят и триста лошадиных сил. Самым мощным считается авто с мотором на три литра и отдачей в триста восемьдесят лошадиных сил.

Впервые модель появилась в России в прошлом году, и за полгода продажа смогла стать настоящим бестселлером в линейке бренда. С начала года было реализовано больше четырёх сотен кроссоверов.