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Audi разработает четырехдверное электрическое грантуризмо
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Audi разработает четырехдверное электрическое грантуризмо 

Motor.ru 15 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Audi к 2020 году выпустит четырехдверную электрическую модель, которая будет называться e-tron Gran Turismo. Об этом было официально объявлено на ежегодной конференции мраки, посвященной ее финансовым результатам за прошлый год.
Новинка станет первым электрокаром, разработанным спортивным подразделением Audi Sport. Как заявили в Audi, автомобиль будет «очень динамичным» и получит высокомощную силовую установку. Подробностей о технической начинке машины пока нет. На данный момент опубликован лишь один тизер будущего «гранд-турера».
Сборку Audi e-tron Gran Turismo наладят на предприятии марки, расположенном в 240 километра к западу от Ингольштадта. О приоритетных рынках для модели тоже ничего не известно, однако предполагается, что первым странами, где появится электрический «гранд-турер», станет Китай и США.
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Новинка станет частью большой эколинейки бренда, которая к 2025 году расширится до 20 моделей. В компании рассчитывают, что в ближайшем будущем на электрические и гибридные машины придется треть от всех мировых продаж Audi.
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