На Московский автосалон приедет «Кортеж»

Автомобили проекта «Кортеж» планируется представить широкой публике на Московском международном автосалоне в августе, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Собеседник агенства сообщил, что посетителям покажут седан и минивэн.

"Планируется, что в продажу поступит седан, а дальше вопрос будет решаться исходя из спроса покупателей", — сказал источник агентства.

Половину деталей для проекта «Кортеж» будут поставлять российские компании…

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о примерных сроках ввода автомобилей «Кортеж» в эксплуатацию. Так, правительство сможет пересесть на седаны «Кортежа» в конце года.

"Я думаю, что это может произойти в конце этого года — начале следующего. К этому времени все желающие уже смогут заказывать себе автомобили проекта «Кортеж», — рассказал Глава Минпромторга в интервью газете «Ведомости»

Самого Мантурова, по его словам, больше всего из модельного ряда «Кортежа» интересует внедорожник, хотя поначалу он, скорее всего, все-таки пересядет на седан. Внедорожник в семействе «Кортежа» должен появиться до конца следующего года.

Мантуров также уточнил, что процесс заказа и изготовления автомобилей — длительный, текущий год уйдет на опытную эксплуатацию и дополнительную сертификацию автомобилей. Ожидается, что до конца 2018 года будет произведено и поставлено 70 автомобилей.

Ранее была названа и примерная стоимость автомобилей «Кортежа»: ожидается, что представительские машины российского производства поступят в свободную продажу по цене около 6-7 млн рублей. Глава Минпромторга добавил, что роскошные модели «Кортеж» будут доступны частным покупателям в разных комплектациях — от «эконом-версии» до люксового варианта и даже бронированной модификации.

Первыми в открытую продажу выйдут лимузин и седан, позднее — минивэн и внедорожник. И этим машинам уже подыскивают экспортные рынки. Ими могут стать Юго-Восточная Азия и Ближний Восток (прежде всего ОАЭ).