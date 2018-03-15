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Появилось фото салона флагмана Kia
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Появилось фото салона флагмана Kia 

Авторамблер 15 марта 2018
Фото: Авторамблер
Судя по эскизу, дизайн передней панели кардинально изменился: экран мультимедийной системы переехал выше, заняв место над торпедо — как в моделях BMW. Количество кнопок заметно сократилось, а щиток приборов теперь — полностью цифровой. Кроме того, можно заметить большое количество декоративных элементов из дерева, в том числе на руле и под центральной консолью.
Ранее стало известно, что заднеприводный корейский седан получит полноприводную версию. Линейка двигателей Quoris будет расширена: в нее войдут как уже знакомые агрегаты, устанавливаемые на текущую модель (3.8 V6 320 л.с, 5,0 V8 425 л.с.), так и новый. Речь идет о 3,3-литровой битурбо «шестерке» с отдачей 370 л. с. от Kia Stinger GT.
Как сообщал «Авторамблер», на рынке корейский седан нацелится на конкуренцию с представительскими автомобилями немецкой тройки — Audi A8, BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class.
На сегодняшний день цены на Kia Quoris начинаются от 2 719 900 рублей. О сроках появления седана нового поколения в России пока не сообщалось.
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